COVID-19: Ottawa recommande d'éviter les croisières

“La situation mondiale a changé très rapidement, même entre l’épisode du Diamond Princess (le navire retenu dans un port japonais) et maintenant”, a argué Dre Tam, pour expliquer pourquoi le conseil d’éviter les bateaux de croisière n’a pas été donné plus tôt.

C’est qu’après la mésaventure des deux bateaux de croisière coincés au large du Japon et de Hong Kong, cette fois c’est en Californie qu’un navire, le Grand Princess, doit accoster pour soigner au moins deux passagers et 19 membres d’équipage, et renvoyer chez eux les voyageurs.

Pour les autres, ils seront soumis à une quarantaine de 14 jours, à la base militaire de Trenton, en Ontario, à leur arrivée au Canada. Ils y sont attendus à l’aube mardi matin.

C’est le gouvernement américain qui a demandé au Canada de reprendre ses ressortissants.

″Ça va être fait à coût nul pour le gouvernement du Canada”, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne. C’est la compagnie du bateau de croisière qui paiera pour l’avion qui rapatrie les Canadiens.

Et pour les prochaines fois? Si prochaines fois il y a.

“On va toujours regarder les situations cas par cas. Mais je pense, aujourd’hui, les Canadiens et les Canadiennes sont avisés de reconsidérer les plans de voyage qu’ils pourraient avoir pour des croisières”, a insisté le ministre Champagne.

Au Canada, on a recensé au moins 71 cas confirmés et présumés de COVID-19, soit 34 en Ontario, 27 en Colombie-Britannique, quatre au Québec et six en Alberta.

