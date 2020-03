Le troisième patient est un homme âgé de la cinquantaine qui est lui aussi revenu d’Iran, il y a une semaine. Il s’était rendu vendredi à l’hôpital.

«Il s’était isolé avant de développer des symptômes et n’a pas été exposé à la communauté pendant qu’il présentait des symptômes», a écrit le ministère.

Le dernier cas est celui d’une septuagénaire de Newmarket. Elle est récemment allée en Égypte avec une autre personne dont le test au COVID-19 s’est aussi révélé positif.

Jusqu’à présent, toutes les personnes infectées par le COVID-19 ont voyagé à l’extérieur du pays ou ont été en contact étroit avec une personne malade.

La Colombie-Britannique a rapporté huit cas et le Québec un seul.

L’épicentre de la propagation demeure la Chine où on a recensé près de 80 000 cas et plus de 2800 décès. En Iran, on a identifié 978 patients et 54 décès. L’Égypte n’a officiellement rapporté qu’un seul cas.

