COVID-19: la Chine propage des théories du complot pour détourner l'attention

TAIPEI, Taïwan — Les médias d’État chinois ont attisé les inquiétudes concernant le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer, malgré les tests rigoureux ayant démontré qu’il est sûr. Un porte-parole du gouvernement a de son côté évoqué la théorie infondée selon laquelle le coronavirus aurait pu émerger d’un laboratoire militaire américain, donnant plus de crédibilité à cette allégation en Chine.

Alors que le Parti communiste au pouvoir est de plus en plus interrogé au sujet des vaccins chinois et de plus en plus critiqué sur sa réponse précoce à la COVID-19, il riposte en encourageant des théories du complot qui, selon certains experts, pourraient causer des dommages.

Les médias d’État et des responsables gouvernementaux sèment des doutes sur les vaccins occidentaux et sur l’origine du coronavirus dans le but apparent de détourner les attaques. Les deux enjeux sont mis en lumière en raison du déploiement de vaccins dans le monde et de l’arrivée récente d’une équipe de l’Organisation mondiale de la santé à Wuhan, en Chine, pour enquêter sur les origines du virus.

Certaines de ces théories du complot trouvent un public réceptif en Chine. Le mot-clic «American’s Ft. Detrick», lancé par la Ligue de la jeunesse communiste, a été vu au moins 1,4 milliard de fois la semaine dernière après qu’un porte-parole du ministère des Affaires étrangères eut appelé à une enquête de l’OMS sur le laboratoire d’armes biologiques du Maryland.

«Son but est de déplacer le blâme d’une mauvaise gestion par (le) gouvernement chinois dans les premiers jours de la pandémie vers un complot par les États-Unis», a déclaré Fang Shimin, un auteur résidant aux États-Unis, connu pour avoir dénoncé de faux diplômes et d’autres fraudes dans la science chinoise. «La tactique est assez réussie en raison du sentiment antiaméricain répandu en Chine.»

Yuan Zeng, spécialiste des médias chinois à l’Université de Leeds en Grande-Bretagne, a dit que les allégations du gouvernement se sont tellement répandues que même des amis chinois bien éduqués lui ont demandé si elles pouvaient être vraies.

Le fait d’attiser les doutes et d’encourager la diffusion de théories du complot pourrait contribuer à aggraver les risques pour la santé publique, au moment où les gouvernements tentent de dissiper les craintes entourant les vaccins, a-t-elle ajouté. «C’est super, super dangereux.»