Coronavirus: ni détergent ni gel hydroalcoolique sur les chiens et chats

FamVeld via Getty Images

Pas de détergent, ni de gel hydroalcoolique pour désinfecter les chiens et les chats : l’Ordre français des vétérinaires alerte les propriétaires contre les dangers de l’utilisation de ces produits sur un animal domestique.

Le chien et le chat se lèchent et ces produits “peuvent provoquer des irritations au niveau des muqueuses et des réactions cutanées”.