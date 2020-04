COVID-19: Céline Dion lance un vibrant message de soutien aux travailleurs essentiels

Moins de 24 heures après avoir annoncé qu’elle se joindra à l’événement «One World: Together At Home» qui aura lieu ce samedi 18 avril, Céline Dion a adressé ses encouragements à la population - plus particulièrement aux travailleurs essentiels - sur ses réseaux sociaux.

En ces temps de pandémie mondiale, la chanteuse a souligné le courage et la persévérance des professionnels de la santé, des premiers intervenants, des travailleurs sociaux et des fournisseurs de services essentiels, comme les travailleurs des épiceries et les livreurs.

«Il y a beaucoup de héros dehors, qui vont travailler tous les jours, en risquant et en sacrifiant leurs vies pour nous», dit-elle dans la vidéo. «Ces gens ont des familles et des proches pour lesquels ils s’inquiètent. Mais ils vont quand même au travail pour servir, pour nous sauver.»

Elle a par la suite exprimé sa reconnaissance à tous ces gens qui travaillent sans relâche dans un contexte difficile. «Merci pour le travail héroïque que vous faites pour notre monde. Nous vous en serons éternellement reconnaissants.»

Tout de rose vêtue, la chanteuse a terminé son touchant message en rappelant à la population l’importance de respecter les mesures de distanciation sociale. «S’il vous plaît, faites votre part et restez à la maison», déclare-t-elle. «Prenons soin les uns des autres et je suis certaine qu’ensemble, nous réussirons.»

Voyez la vidéo en entier ci-dessous: