COVID-19: le Canada «n'a pas vu les signes», croit un expert en renseignement

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick Wesley Wark, expert en renseignement de sécurité (photo d'archives)

«Malgré l’idée que nous allions nous en occuper avec une politique de sécurité nationale, ça ne s’est jamais produit», soutient M. Wark, professeur invité à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

La crise du SRAS était encore fraîche dans la mémoire collective et le gouvernement avait affirmé qu’il allait intégrer son approche d’urgence en matière de santé publique dans sa politique de sécurité nationale.

OTTAWA — Le danger d’une pandémie occupait le huitième et dernier rang d’une liste de menaces, mais le gouvernement libéral l’avait néanmoins inclus lors du dévoilement d’une politique de sécurité nationale en 2004.

M. Wark croit qu’une analyse approfondie, en se basant notamment sur des images satellites d’alliés, aurait pu permettre la découverte des premiers signes de mouvements militaires, la construction soudaine d’installations médicales et une hausse des activités dans les salons funéraires — «le portrait d’une crise que les autorités chinoises ne voulaient pas dévoiler à ses débuts».

Selon lui, le Canada aurait pu anticiper dès la mi-janvier que la COVID-19 représentait un risque et ainsi s’offrir une longueur d’avance dans sa préparation. Le gouvernement aurait pu imposer une interdiction des voyages, particulièrement pendant la relâche scolaire, remplir la réserve stratégique d’urgence et acheter de l’équipement de protection personnelle pour les travailleurs de la santé.

Questionnée au sujet des rapports selon lesquels le gouvernement chinois a caché une part de la vérité au sujet de la COVID-19, la vice-première ministre Chrystia Freeland a récemment affirmé que le Canada s’était fié à l’Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne les informations sur le virus.

«Par contre, le Canada est un membre très actif du Groupe des cinq et nous avons un partenariat rapproché et très important avec les États-Unis au sein du Groupe des cinq, de l’OTAN et du NORAD», a dit Mme Freeland lors d’une conférence de presse.