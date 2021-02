COVID-19: le Canada franchit le seuil des 800 000 cas

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Le Canada a franchi samedi un autre seuil décourageant dans la pandémie de COVID-19, au moment où l’administratrice en chef de la santé publique a déclaré qu’il y avait des signes encourageants, car le nombre de cas et les hospitalisations sont progressivement à la baisse.

Le nombre total de cas depuis le début de la crise sanitaire a dépassé 800 000. Le Québec et l’Ontario ont ajouté respectivement 1 204 et 1 388 au décompte national. Les données du gouvernement fédéral montrent que le Canada a enregistré 801 057 infections au total et 20 702 décès au cours de la pandémie.

Il a fallu trois semaines au Canada pour ajouter 100 000 cas supplémentaires à son décompte national, le gouvernement ayant signalé un peu plus de 700 000 diagnostics le 16 janvier.

Le Québec, quant à lui, s’apprête à enregistrer son 10 000e décès lié à la maladie. Les 27 décès dénombrés samedi ont porté le bilan provincial à 9 999 morts.

Au même moment, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que les données de surveillance nationales montrent «des signes encourageants de baisse de l’activité de la COVID-19», suggérant que les restrictions de santé publique en cours dans tout le pays portent fruit.

«Il est essentiel que des mesures fortes soient maintenues en place afin de garder une tendance à la baisse constante», a-t-elle ajouté.

«Le risque que les tendances s’inversent rapidement demeure, en particulier dans les régions du pays qui signalent des baisses accrues, inchangées ou seulement modestes de l’activité de la COVID-19.»