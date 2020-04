COVID-19: le Canada compte sur la Chine pour des millions de masques

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick Le premier ministre Justin Trudeau s'adresse aux Canadiens au sujet de la pandémie de COVID-19 (photo d'archives)

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau dit que des millions de masques de la Chine devraient arriver dans les 48 prochaines heures. Et bon nombre d’entre eux seront destinés au Québec, mais on ne sait pas combien.

Cette annonce survient quelques heures après que l’administration Trump eut donné l’instruction de cesser l’exportation de matériel médical américain - dont des masques N95 et des gants chirurgicaux - au Canada entre autres.

Samedi, les administrateurs de la santé publique du Canada n’ont pas été en mesure de confirmer le nombre exact, ni le type de masques qui arriveront sous peu au pays. Ils n’ont pas pu dire, non plus, comment ces masques seront distribués dans les provinces et territoires.

Le sous-administrateur en chef de la santé publique, Dr Howard Njoo, a déclaré que le pays faisait ses «meilleurs efforts» pour s’approvisionner à l’échelle internationale en attendant d’être autosuffisant dans «quelques semaines, quelques mois».

Déjà, le Québec et l’Ontario ont levé la main pour accélérer la production de masques, de blouses médicales et de gants.

Représailles à venir?

Samedi, M. Trudeau a réitéré que son gouvernement tente toujours de faire comprendre aux États-Unis que de cesser l’exportation de matériel médical ferait mal aux deux pays.

«Que ce soit des médecins ou des infirmières qui travaillent le long de la frontière, que ce soit des produits comme des gants, comme des tests de dépistage que nous envoyons aux États-Unis, nos économies sont tellement connectées que ça ferait du mal à nos deux pays de bloquer ces chaînes d’approvisionnement», a-t-il dit.

Et sur la question des masques, nos voisins du sud comptent également sur la pâte à papier ou pulpe canadienne comme matière première pour les fabriquer. M. Trudeau dit que ce point a été soulevé auprès des Américains, mais n’a pas voulu dire si le Canada envisage de cesser d’exporter cette pulpe comme mesure de représailles.

M. Trudeau a confirmé qu’il prévoit parler au président américain dans un «bref délai».

Nombre de cas

Il y a maintenant 12 924 cas de la COVID-19 au pays et 214 décès.

Les administrateurs de la santé publique soutiennent que la majorité des décès sont des personnes âgées, mais qu’il y avait maintenant des victimes plus jeunes - dans la vingtaine ou la trentaine.

Plus de 309 000 personnes ont subi un test jusqu’à maintenant.

À VOIR AUSSI: Ma Zone Québec : le futur Amazon des produits d’ici