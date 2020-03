COVID-19: Québec pourrait piger dans sa réserve de stabilisation

Les importantes dépenses figurant dans le budget qui sera déposé mardi devraient aider l’économie du Québec à faire face aux impacts du coronavirus, estime le gouvernement Legault, qui n’écarte toutefois pas la possibilité de piger dans sa réserve de stabilisation si le portrait s’assombrit.

Alors que le virus provoque d’importantes perturbations à l’échelle mondiale, le premier ministre François Legault a estimé, lundi, à Montréal, que le gouvernement avait un rôle à jouer pour stimuler l’économie en période d’incertitude, tout en préservant l’équilibre budgétaire.

“On a prévu des dépenses importantes, des dépenses de fonctionnement dans les grands ministères, a-t-il dit au cours d’une mêlée de presse en marge d’une annonce. On a prévu aussi des dépenses d’infrastructures importantes.”

Le COVID-19, qui est apparu en Chine avant de se propager aux quatre coins de la planète, a bousculé les marchés boursiers, qui plongeaient, lundi, en raison des craintes liées aux effets de ce nouveau virus sur l’économie.

Interrogé quant aux probabilités de voir son gouvernement se tourner vers la réserve de stabilisation de 14 milliards $ si le contexte économique se détériore davantage, le premier ministre a affirmé que cela n’était “pas impossible”.

“Si c’est nécessaire d’en faire plus, il y a une réserve importante qui est disponible”, a dit M. Legault.

D’après les documents gouvernementaux, la réserve de stabilisation “n’est pas de l’argent en banque” puisqu’elle sert à réduire les emprunts. Toutefois, lorsque survient un ralentissement économique, le gouvernement peut se tourner vers celle-ci pour ”équilibrer le budget sans que des gestes additionnels soient requis, comme une baisse des dépenses ou une hausse des revenus”.

Lorsque le gouvernement a recours à la réserve de stabilisation, il faut emprunter la somme nécessaire pour ensuite la rembourser.

Des nuages à l’horizon

Mais même si le gouvernement Legault se dit prêt à faire face à des turbulences économiques, le budget a été rédigé il y a “une dizaine de jours”, a révélé le ministre des Finances, Eric Girard, au cours d’un autre point de presse à Québec. Ainsi, on ne devrait pas y retrouver d’ajouts de dernière minute malgré les turbulences des derniers jours.

“C’est à dire que lorsque l’on préparait le budget, on voyait des nuages (à l’horizon), a-t-il dit. L’épidémie (de COVID-19) avait commencé et on en a pris acte. Mais est-ce qu’on a modifié, par exemple, le budget la semaine dernière en fonction de ce qui se passait? Pas du tout.”

Invité à dire si le budget de mardi serait équilibré, M. Girard a répondu qu’il ne voulait “pas révéler les chiffres”, a joutant que les finances publiques étaient “saines” et qu’il “serait normal que le cadre financier soit à l’équilibre sur l’ensemble de la prévision”.

Appel à Ottawa

À quelques jours d’une rencontre des premiers ministres, M. Legault a estimé qu’Ottawa pourrait également mettre l’épaule à la roue en accélérant son examen des grands projets d’infrastructures pour favoriser le déploiement de grands chantiers.

Selon lui, le programme fédéral est “difficile d’accès”, comme en témoignent les “mois de négociations” afin d’obtenir un financement pour le projet de tramway à Québec.

“On a (des) projets à Montréal, à Longueuil, à Laval, à Gatineau, a dit M. Legault. On souhaiterait que le gouvernement fédéral soit plus rapide pour financer son 40 pour cent de ces projets-là, pour que les projets puissent commencer rapidement, pour qu’on puisse stimuler l’économie dans cette période d’incertitude.”

Du côté de l’opposition officielle, le porte-parole en matière de finances, Carlos Leitao, a plaidé pour la création d’un “véritable fonds d’urgence” de 1 milliard $ en prévision du ralentissement économique lié au COVID-19.

En point de presse, le député libéral a estimé qu’il fallait bonifier la provision pour éventualité de 100 millions $ qui se trouve dans le budget “depuis plusieurs années”.

Interrogé à ce sujet, le ministre Girard s’est limité à dire qu’Il prenait “acte” des propositions, mais que le cadre financier avait été “fermé” il y maintenant plus de trois semaines.

D’autres mesures pour attirer et retenir la main d’oeuvre

Le deuxième budget du ministre des Finances, Eric Girard, inclura d’autres mesures pour contribuer à résoudre les problèmes de recrutement et de rétention de la main-d’oeuvre, alors que le chômage au Québec affiche un creux historique.

À la mi-février, l’Institut de la statistique du Québec indiquait que la croissance de l’emploi au Québec était telle que le taux de chômage en 2019 avait été le plus bas depuis que ces données sont compilées, soit depuis 1976. Le taux de chômage s’y est établi à 5,1 pour cent et 77 700 emplois ont été ajoutés par rapport à l’année précédente.

Interviewé lundi à Montréal, à la veille de la présentation du budget, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a confirmé qu’il faut s’attendre dans le budget à des mesures supplémentaires pour faire face aux défis en matière d’emploi.

“Il y aura certainement des mesures nouvelles, des mesures bonifiées pour les bassins de main-d’oeuvre sous-représentés”, a confirmé le ministre Boulet.

Depuis qu’il est arrivé en poste, le ministre a annoncé de nombreuses mesures pour faciliter l’embauche au sein des groupes sous-représentés: travailleurs expérimentés, immigrants, personnes judiciarisées, travailleurs étrangers temporaires, personnes handicapées, bénéficiaires de la sécurité du revenu.

Et les femmes aussi sont considérées comme sous-représentées dans certains secteurs d’activité, comme la construction, le camionnage et l’aéronautique.

Le ministère du Travail a déjà pris tout un virage à cause du changement de paradigme. “Les personnes qui étaient habituées à accompagner des chercheurs d’emploi accompagnent maintenant des chercheurs d’employés. Le rapport de forces n’est plus le même. Avant, les employeurs dictaient, contrôlaient; aujourd’hui, il faut s’adapter à une nouvelle réalité”, a expliqué le ministre Boulet, à l’occasion d’une conférence qu’il prononçait devant les partenaires de l’industrie aéronautique.

Par exemple, il existe déjà des crédits d’impôt de prolongation de carrière qui sont destinés aux travailleurs de 60 ans et plus et de 65 ans et plus. Il existe aussi des crédits d’impôt remboursables pour les petites et moyennes entreprises qui embauchent ou maintiennent en emploi des travailleurs âgés de 60 ans et plus et de 65 ans et plus.

“Si on avait le même taux d’emploi chez les 60-69 ans qu’en Ontario, on aurait 73 500 travailleurs de plus dans le marché du travail. Donc, il y a vraiment un effort à faire” de ce côté, a souligné le ministre Boulet.

Il s’agit là d’une des clientèles ciblées. “Il y aura des choses qui sont hors budget qui vont éventuellement être annoncées pour permettre une meilleure intégration de ces bassins de main-d’oeuvre-là. Tous les bassins de main-d’oeuvre sont essentiels dans le contexte aigu de rareté de main-d’oeuvre que nous connaissons”, a-t-il conclu.