Bryan Adams accusé de racisme pour des messages sur la COVID-19

Le chanteur canadien Bryan Adams a été accusé de racisme et de désinformation pour un message à propos de la COVID-19 partagé sur les réseaux sociaux, lundi.

Le chanteur canadien a fait une montée de lait en raison de l’annulation d’une série de spectacles qu’il aurait dû donner cette semaine au Royaume-Uni.

«Ce soir devait être le début d’une série de concerts au Royal Albert Hall, mais grâce à l’est* de consommation de chauve-souris, aux marchés d’animaux vivants et aux bâtards égoïstes créateurs de virus, le monde entier est maintenant sur pause, sans mentionner les milliers de personnes qui ont souffert ou sont mortes du virus. Mon message aux responsables, autre que merci beaucoup, est devenez végans», a déclaré le principal intéressé.

La publication a été supprimée de Twitter après quelques heures, mais était toujours en ligne sur Instagram au moment de publier ces lignes. Les commentaires avaient toutefois été désactivés.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Bryan Adams, qui s’identifie depuis longtemps comme étant végan, critique les marchés d’animaux vivants sur les réseaux sociaux.

«Les gens se tournent vers les personnalités publiques. Il [Bryan Adams] est considéré comme une idole par plusieurs. Il justifie le racisme et la haine envers les Chinois. C’est tellement irresponsable, et juste tellement raciste», a déclaré Amy Go, présidente du Conseil national sino-canadien pour la justice sociale, à la CBC.