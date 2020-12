Québec a ajouté mercredi 2247 infections à la COVID-19 au bilan de la province depuis le début de la pandémie.

Le bilan provincial depuis le début de la crise s’élève à 183 523 personnes infectées, dont 7867 morts.

Des 74 décès recensés mercredi, 11 étaient survenus dans les 24 dernières heures, 56 entre le 16 et le 21 décembre, cinq avant le 16 et deux à une date inconnue.

Un décès a été soustrait du bilan puisque l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Douze personnes de plus étaient hospitalisées, pour un total de 1067, et cinq de plus l’étaient aux soins intensifs, soit 142 .

On déplorait 193 infections de plus dans la région de la Capitale-Nationale, 799 de plus à Montréal, 210 de plus à Laval et 311 de plus en Montérégie.

Finalement, 1891 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de mardi, pour un total de 7229.