COVID-19: les nouveaux cas encore tout près de 1500

MONTRÉAL — Québec signalait jeudi 1470 nouveaux cas de la COVID-19 dans la province, de même que 30 nouveaux décès.

Le nombre total de cas depuis le début de la pandémie au Québec est maintenant de 146 532.

Douze décès étaient survenus dans les 24 dernières heures, 12 entre le 26 novembre et le 1er décembre et six avant le 26 novembre.

Le bilan s’établit maintenant à 7155 pertes de vie.

Le nombre d’hospitalisations avait reculé de trois par rapport à la veille, pour un total de 737. Le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs était demeuré inchangé à 99.

On comptait 167 infections de plus dans la région de la Capitale-Nationale, 373 de plus à Montréal, 136 de plus à Laval et 145 de plus en Montérégie.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 389 775 cas de la COVID-19 et 12 325 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

146 532 cas au Québec, dont 7155 décès;

119 922 cas en Ontario, dont 3698 décès;

61 169 cas en Alberta, dont 561 décès;

34 728 cas en Colombie-Britannique, dont 469 décès;

17 384 cas au Manitoba, dont 342 décès;

8982 cas en Saskatchewan, dont 53 décès;

1332 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

514 cas au Nouveau-Brunswick, dont sept décès;

340 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

193 cas au Nunavut;

72 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

49 cas au Yukon, dont un décès;

15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.