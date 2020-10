COVID-19: Québec signale 1203 nouveaux cas, dont 844 dans les 24 dernières heures

Le Québec rapporte mercredi 844 nouveaux cas de la COVID-19, et en ajoute 359 de plus pour la période du 10 et 12 octobre, pour un total de 1203.

Le ministère de la Santé note que l’ajout de cas pour le week-end de l’Action de grâce a été causé par un problème technique survenu lors d’une mise à jour du système informatique.

Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie s’élève donc maintenant à 88 994.

Six décès s’ajoutent au bilan: un survenu dans les 24 dernières heures, quatre autres entre le 7 et le 12 octobre et un à une date inconnue, pour un total de 5976.

Une augmentation de 20 hospitalisations fait porter le total à 488, dont 80 aux soins intensifs, une diminution de cinq.

On a réalisé 20 959 prélèvements le 12 octobre, pour un cumul de 2 698 433.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 188 447 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9660 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

88 994 cas au Québec, dont 5976 décès;

61 413 cas en Ontario, dont 3017 décès;

20 956 cas en Alberta, dont 286 décès;

10 734 cas en Colombie-Britannique, dont 250 décès;

2779 cas au Manitoba, dont 35 décès;

2174 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

1092 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

284 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

283 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

63 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

15 cas au Yukon; tous rétablis;

Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

Aucun cas confirmé au Nunavut

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.