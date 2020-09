COVID-19: deuxième journée de suite avec plus de 180 nouveaux cas

sonreir es gratis via Getty Images

MONTRÉAL — Les responsables de la santé publique au Québec n’ont rapporté vendredi qu’une amélioration pratiquement inexistante du nombre de nouvelles infections à la COVID-19 dans la province.

Après les 187 nouveaux cas annoncés jeudi, ce sont 184 nouvelles infections qui se sont ajoutées vendredi, pour un total de 63 117 depuis le début de la pandémie.

On déplorait un nouveau décès dans les 24 dernières heures, mais le total demeure à 5767 en raison du retrait d’un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Cent deux personnes étaient hospitalisées, soit deux de plus que la veille, mais seulement 18 l’étaient aux soins intensifs, un déclin de deux par rapport à jeudi.

On comptait 25 cas de plus sur l’île de Montréal, pour un total de 29 961. Vingt-quatre cas s’étaient ajoutés à Laval (6362) et 33 en Montérégie (9412).

Les autres développements de la journée

Le commandant des Forces armées canadiennes encourage tous les militaires à télécharger l’application «Alerte COVID» du gouvernement fédéral, en se faisant rassurant sur la sécurité et la protection des renseignements personnels.

Les voyageurs internationaux arrivant à l’aéroport Pearson de Toronto peuvent désormais subir un test de dépistage de la COVID-19 dans le cadre d’une étude volontaire visant à explorer l’efficacité des quarantaines.