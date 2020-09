«On est dans la deuxième vague», affirme le Dr Horacio Arruda

Les régions actuellement sous surveillance pourraient bien tomber en alerte rouge sous peu, prévient le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, au vu de la flambée des cas de COVID-19 dans les régions classées orange.

“On est dans la deuxième vague”, a affirmé le Dr Horacio Arruda, lors d’une conférence de presse en compagnie de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, lundi.

Montréal, Québec, la Mauricie et Beauce-Appalaches pourraient devenir des zones rouges si la tendance actuelle se poursuit.

“C’est fort probable, surtout si le comportement actuel (des gens) demeure le même, s’il n’y a pas un arrêt des contacts sociaux, des événements où plusieurs personnes se côtoient sans respecter les deux mètres de distance”, a mis en garde le Dr Arruda lundi en conférence de presse au parlement.

“C’est le début d’une deuxième vague, et si ça monte, je vous le dis, ça ne sera pas drôle, a-t-il prévenu. Si on veut passer un Noël le plus calmement possible, il faut que les gens collaborent.”

Près de 600 nouveaux cas

Le Québec connaît à nouveau une hausse marquée des cas de COVID-19.

Le ministère de la Santé du Québec a rapporté lundi pas moins de 586 nouveaux cas de COVID-19, faisant grimper le total à 68 128 depuis le début de la pandémie.

Les autorités ont déploré deux nouveaux décès, pour un total de 5804 décès depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, pour un total de 148. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a légèrement diminué pour se situer à 30.