COVID-19: six décès s'ajoutent au bilan québécois

La pandémie a fait six nouveaux morts au Québec, a-t-on annoncé jeudi.

Le bilan était de 5603 morts. Quatre décès étaient survenus avant le 1er juillet.

On recensait 137 nouvelles infections, pour un total de 56 216 cas.

Le nombre d’hospitalisations avait reculé de 23, à 308. Le nombre de patients aux soins intensifs était stable à 27.

On dénombrait 36 infections de plus dans la région de Montréal par rapport à mercredi, pour un total de 27 497. On comptait 5855 cas dans la région de Laval, une hausse de seulement trois, et 8057 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

Le gouvernement du Québec s’apprête à serrer la vis à l’industrie des bars pour limiter la propagation de la COVID-19. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit faire une annonce concernant la mise en place de mesures additionnelles touchant les bars, jeudi après-midi à Montréal, en compagnie du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Deux autres animateurs des camps de jours du Club Vacances Jeunesse (CVJ) de Granby viennent de recevoir un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Ces deux cas s’ajoutent à celui d’une autre personne qui avait été déclarée positive au début de la semaine. Les trois animateurs sont maintenant en quarantaine.

L’Ontario a prolongé ses décrets d’urgence liés à la pandémie de la COVID-19 jusqu’au 22 juillet. Le premier ministre Doug Ford a déclaré que la prolongation des décrets aidera à protéger les personnes vulnérables et à soutenir les travailleurs de première ligne pendant que l’économie continue de rouvrir.

Un comité de sénateurs estime que le pays est mal préparé à gérer une deuxième vague de la COVID-19. Le comité sénatorial des affaires sociales affirme, dans un nouveau rapport, que le gouvernement fédéral doit accorder une attention urgente aux personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée où se sont concentrés les éclosions et les décès liés à la pandémie.