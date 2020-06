COVID-19: 72 nouveaux cas dans les 24 dernières heures

Marc Bruxelle via Getty Images

MONTRÉAL — Le coronavirus a fait sept victimes de plus au Québec, dont deux décès qui sont survenus avant le 21 juin, ont annoncé lundi les dirigeants de la province.

Le bilan se chiffre maintenant à 5485 morts.

On a recensé 72 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 55 390.

Le nombre d’hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, à 455. Deux personnes de plus se trouvent aux soins intensifs, soit 45.

Le dernier bilan des autorités sanitaires avait été dévoilé jeudi. Depuis, on dénombre 37 décès de plus et 311 nouveaux cas confirmés.

On dénombrait lundi 27 270 cas dans la région de Montréal, 5786 dans celle de Laval et 7827 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

La prime COVID de 2 $ l’heure que touchent les travailleurs des magasins Réno-Dépôt et Rona continuera finalement d’être versée durant tout le mois de juillet. Lowe’s Canada a confirmé l’information lundi, à la grande satisfaction du principal syndicat du secteur, les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, affilié à la FTQ.