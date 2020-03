COVID-19: Bien faire son épicerie et cuisiner efficacement dans le plaisir

Vérifiez ce que vous avez à la maison avant de faire l’épicerie!

Quels sont les ingrédients que nous devrions avoir en tout temps?

J’adore personnellement tous les types de haricots, en conserve ou surgelés. Ils sont bon marché, savoureux, durent longtemps et sont une excellente source de glucides complexes, de protéines végétales et de nutriments - un véritable coup de fouet nutritionnel pour tout type de repas. Ces haricots peuvent se manger tels quels en salade, rôtis mangés comme collation, ajoutés dans un ragoût, mélangés dans une tartinade à sandwich, du houmous, des galettes à base de plantes ou ajoutés dans le smoothie.»

Vos astuces pour bien cuisiner avec peu d’ingrédients?

«Pensez à une assiette bien équilibré, pensez aux glucides, aux protéines et aux lipides à chaque repas afin d’obtenir autant de nutriments que possible. Assurez-vous d’avoir une variété d’aliments durables de longue conservation à la maison, de cette façon, vous aurez toujours une sélection d’ingrédients à ajouter à chaque repas sans avoir à faire l’épicerie.»

Comment apporter de la variété avec peu d’ingrédients?

Vos conseils pour apporter suffisamment de nutriments à notre alimentation?

- Inclure des légumes verts ou des fruits dans chaque repas - les aliments surgelés sont incroyables et, avec précision, peuvent parfois contenir plus de nutriments que les aliments frais!»

Votre guide de survie à vous?

«Avoir un stock raisonnable à la maison avec une variété de glucides complexes, de protéines et de graisses saines. Conservez les aliments correctement afin de les faire durer le plus longtemps possible - et limiter le gaspillage alimentaire!»