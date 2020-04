COVID-19: Gwyneth Paltrow, Drew Barrymore, Victoria Beckham unies

Amy Sussman via Getty Images

Victoria Beckham (Victoria Beckham Beauty), Gwyneth Paltrow (Goop), Drew Barrymore (Flower Beauty) unissent leur voix pour participer au #BeautyUnited - une campagne qui réunit une quarantaine de marques de beauté internationales. Leur but? Mettre en place une collecte de fonds et de dons afin d’aider le personnel de santé durant cette pandémie de COVID-19 .

«L’impact de # COVID19 se fait sentir dans le monde entier, et nos travailleurs de la santé sont en première ligne pour agir. Nous nous sommes réunis pour soutenir nos héros et nous nous efforçons de leur fournir les fournitures dont ils ont besoin. Rejoignez-nous dans notre mission d’aider #flattenthecurve (NDLR: aplanir la courbe) et de soutenir nos héros de la santé! »