COVID-19: baisse des nouveaux cas, mais 55 décès

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de descendre au Québec, alors que l’on en signale mardi 1386. On déplore toutefois 55 décès et une légère hausse des hospitalisations.

Le bilan pour la province est maintenant de 245 734 personnes infectées et 9142 décès depuis le début de la pandémie.

Seize décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 33 entre le 12 et le 17 janvier et six avant le 12 janvier. Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de neuf comparativement à la veille, avec un cumul de 1500. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de cinq, pour un total actuel de 212.

On a réalisé 20 412 prélèvements le 17 janvier, pour un total de 5 472 238.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 718 371 cas de la COVID-19 et 18 221 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 245 734 cas au Québec, dont 9142 décès;

— 242 277 cas en Ontario, dont 5479 décès;

— 117 311 cas en Alberta, dont 1447 décès;

— 61 447 cas en Colombie-Britannique, dont 1078 décès;

— 27 629 cas au Manitoba, dont 773 décès;

— 20 562 cas en Saskatchewan, dont 219 décès;

— 1557 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 973 cas au Nouveau-Brunswick, dont 12 décès;

— 396 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

— 266 cas au Nunavut, dont un décès;

— 108 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 70 cas au Yukon, dont un décès;

— 28 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.