COVID-19: «Ayez une pensée pour les personnes autistes», demande Maccarone

Évidemment, tout n’est pas noir, mais «le manque de stabilité et le changement de routine, c’est très difficile à conjuguer pour plusieurs enfants et adultes sur le spectre de l’autisme», a-t-elle ajouté.

Après la crise, des personnes autistes constateront que leur l’état se sera dégradé. «Ce n’est pas tous les parents qui sont équipés pour être thérapeutes», a-t-elle renchéri.

«Comme n’importe quelle autre thérapie, quand on arrête, bien on prend du recul, puis il faut recommencer souvent quelques pas en arrière pour revenir où on était auparavant.»

Elle suggère de faire comme pour les personnes âgées, et d’appeler les familles comptant des personnes autistes afin de leur offrir un peu de réconfort.

La Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme a été créée en 2007 par l’Assemblée générale des Nations unies. Cette journée, lors de laquelle on invite les gens à porter du bleu, a pour but d’attirer l’attention sur la nécessité d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de lutter contre la stigmatisation et la discrimination associées aux différences neurologiques.

