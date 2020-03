COVID-19: une autre personne atteinte a utilisé les transports en commun à Montréal

MONTRÉAL — Une autre personne atteinte de la COVID-19 a utilisé les transports en commun à Montréal, dont la ligne verte du métro, alors qu’elle était potentiellement contagieuse, a indiqué le ministère de la Santé, mardi.

Cette personne est montée à bord du métro de Montréal le 10 mars, et a effectué un trajet entre les stations Angrignon et McGill, entre 10 h 55 et 11 h 20.

Elle avait aussi auparavant effectué un voyage à bord de l’autobus no 106 à partir du boulevard Newman en direction de la station Angrignon, qui est le terminus ouest de la ligne verte du métro. Ce trajet a été fait entre 10 h 40 et 10 h 50. Cette station de métro est située dans l’arrondissement du Sud-Ouest, près de LaSalle.

Il s’agit d’un deuxième cas de fréquentation des transports en commun par une personne atteinte et potentiellement contagieuse dans le Grand Montréal. Un autre cas avait été rapporté: le 24 février et le 6 mars, une personne avait utilisé les lignes jaune et orange du métro à Montréal et à Longueuil ainsi que l’autobus no 88 du Réseau de transport de Longueuil en direction de Montainview.

Le risque de contracter la maladie COVID-19 demeure très faible dans les transports en commun, indique le ministère de la Santé.

Toutefois, par mesure de prudence, il demande à toutes les personnes ayant utilisé ces transports à ces moments précis de surveiller leurs symptômes, dont les principaux sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Si des citoyens éprouvent ces symptômes, ils peuvent communiquer avec la ligne 1 877 644-4545.

À VOIR AUSSI: COVID-19: Doit-on jouer au prof ou pas? Un expert nous répond