COVID-19: les autorités québécoises signalent plus de 1200 nouveaux cas

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé du Québec, les autorités ont rapporté 1204 nouveaux cas. (photo d'archive)

La lueur d’espoir est dans les hôpitaux. Le nombre d’hospitalisations est descendu sous le plateau des 1000, une première depuis Noël. On en rapporte samedi 982, 58 de moins que la veille.

L’île de Montréal et Laval ont contribué à l’augmentation de nouveaux cas puisqu’on y a respectivement signalé 605 (116 de plus que la veille) et 132 (+39) cas supplémentaires.

La Mauricie-Centre-du-Québec fait état de 24 nouveaux cas (+1), l’Estrie de 46 (+7) et Chaudière-Appalaches de 49 (+8).

Toutefois, le nombre de nouveaux cas est en décroissance dans plusieurs régions par rapport à vendredi. Ainsi, la Montérégie compte 176 nouveaux cas (-5), Lanaudière 52 (-11), les Laurentides 74 (-14), la Capitale-Nationale 20 (-27) et l’Outaouais 17 (-8).

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’a recensé que deux nouveaux cas et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine n’en a identifié aucun.

Les autorités indiquent que 33 710 prélèvements et 33 303 analyses ont été réalisés jeudi.

Elles ajoutent que 4373 doses de vaccin ont été administrées vendredi, pour un total de 253 904.

