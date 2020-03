COVID-19: 10 applications et sites pour éduquer et distraire les enfants

nd3000 via Getty Images

On vous a fait une petite sélection de sites en ligne et applications qui sont de bonnes ressources pour éduquer et distraire les enfants parce qu’une journée sans école... s’étire sacrément.

En cette période d’isolement, c’est la ressource éducative numéro 1 pour les parents. Le portail propose des outils et des idées d’activités pour tenir l’esprit créatif de vos enfants bien occupé. Cela marche par niveau et par discipline: français, maths... Mots d’ordre: consulter et s’informer pour le parent. Le portail propose aussi des vidéos.

Ici, c’est une plateforme interactive dynamique dédiée uniquement aux maths! Plus de 10 000 exercices pour les élèves du 3 cycle du primaire au 4 niveau du secondaire dans toutes les sphères des mathématiques: fractions, opérations arithmétiques et algébriques, fonctions, nombres décimaux, réels et radicaux, statistiques et plus. Du fun en masse! (Il s’agit d’un site payant, mais un essai gratuit est disponible.)

Site Netmath

Cette plateforme interactive pour l’apprentissage du français (1re à 6e année) offre l’accès gratuit en cette période de fermeture des écoles pour une période de deux semaines. Lors de l’inscription de l’enfant, vous n’avez qu’à entrer le code promo «courage». Le parent doit s’inscrire comme s’il était un enseignant et indiquer le nombre d’enfants à inscrire en tant «qu’élèves».

Voici une application d’apprentissage de la lecture en français grâce à des livres illustrés gratuits. On y trouve une diversité d’ouvrages illustrés à découvrir à partir de 4 ans. Il n’y a pas d’âge pour apprendre à lire en français, sans se ruiner et sans sortir de chez soi.

C’est un logiciel de programmation visuelle gratuit qui permet de créer des animations interactives à partir de blocs de code qui s’assemblent comme un casse-tête. L’idée est d’initier les jeunes, de 7 à 77 ans, à des concepts fondamentaux en mathématiques et en informatique tels que les boucles, les tests, les affectations de variables, et surtout de la manipulation des objets, comme les sons et les vidéos. Ludique et instructif, que demander de plus?

Aaron Foster via Getty Images

Coup de chapeau à cette jolie initiative: des cours d’astronomie en ligne à la maison pour les 8 - 12 ans, tous les matins de la semaine de 10h à 10h30. Différents sujets seront abordés et des invités spéciaux y participeront. Aucune caméra ou microphone n’est nécessaire. Les enfants pourront poser des questions par écrit. Il y a aussi la chaîne YouTube à consulter. Quelques exemples de cours:

Mardi 17 mars : De la Terre à l’infini

Mercredi 18 mars: Quoi observer dans le ciel

Jeudi 19 mars: Comment mesurer la Terre

Vendredi 20 mars: Est-ce que les extraterrestres existent? En collaboration avec l’Institut de recherche sur les exoplanètes à Montréal.

Pour occuper les enfants pendant que vous essayez de travailler (ou juste de respirer un peu): voici quatre activités de dessin gratuites à imprimer. C’est dans la section dessins à colorier!

Disponible sur l’App Store et Android (4,99 $/mois), cette application regroupe plein d’activités ludiques à faire en famille via la plateforme. Sur Smala (nom en référence à la famille en arabe), on peut aussi créer un journal familial pour partager dessins, photos et messages. On y trouve aussi des mini-défis rigolos sous une thématique hebdomadaire, prétexte à créer des liens et à la transmission entre les générations.

Site TIDOC

Ce site québécois, tout beau tout neuf, propose un univers divertissant mettant en scène TiDoc’ et Tifou pour expliquer les maladies aux enfants et apprendre comment les éviter. Cela tombe à point nommé! Il comprend aussi une série et une application pour jouer au docteur. Rien de tel pour dédramatiser et faire baisser l’anxiété de nos petits.

Quelques minutes de méditation pourraient faire baisser la pression? C’est ce que Madeleine Arcand et Maxime Morin de Rose Buddha préconisent pour vos petits. Les deux complices proposent de télécharger l’application gratuitement en cette période d’isolement, code promotionnel: OSCAR. Jean-François Pronovost (Passe-Montagne ) raconte histoires, comptines, exercices pour amener les enfants de 4 à 10 ans à calmer leur stress, gérer leurs émotions, développer leur confiance en eux et trouver le sommeil.