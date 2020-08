COVID-19: Airbnb interdit les «partys»

Flashpop via Getty Images

Airbnb a décidé d’interdire l’organisation de fêtes ou d’événements alors que la plateforme de location de logements entre particuliers tente de redorer son blason et de se conformer aux règles visant à limiter la propagation de la COVID-19 .

Airbnb a signalé qu’elle pourrait poursuive ceux qui contournent les règles. La semaine dernière, pour la première fois, l’entreprise avait intenté un recours judiciaire à l’endroit d’un utilisateur ayant organisé une fête non autorisée à Sacramento, en Californie.

La société a toujours interdit les fêtes non autorisées et a indiqué cette disposition figurait sur environ 75 % des annonces diffusées sur sa plateforme.

À la suite d’une fusillade mortelle survenue l’année dernière à l’Halloween — et qui a coûté la vie à cinq personnes — dans un endroit loué en Californie, Airbnb a pris une série de mesures pour encadrer les fêtes et rassemblements.

L’étau se resserre

En novembre dernier, Airbnb a commencé à se pencher davantage sur les réservations aux États-Unis et au Canada afin d’annuler les réservations jugées suspectes — comme lorsqu’un utilisateur effectue une réservation à proximité de son domicile. Ce programme a été étendu à l’Australie la semaine dernière.

Le mois dernier, Airbnb avait interdit à ses clients américains et canadiens de moins de 25 ans et ayant reçu moins de trois commentaires positifs de réserver des maisons à proximité de leur lieu de résidence. Cette politique est en vigueur, depuis la semaine dernière, au Royaume-Uni, en Espagne ainsi qu’en France.

L’entreprise a également l’intention de mettre en place un moyen visant à signaler les fêtes non autorisées.

Airbnb — qui compte plus de 7 millions d’annonces sur sa plateforme — propose des centaines de logements pouvant accueillir 16 personnes. Il y en a au moins 53 à Londres, 277 à Pékin, 170 à New York et 116 à Los Angeles, selon son site web.