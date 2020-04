COVID-19: Ottawa enverra de l'aide au Québec

“Mais je peux vous dire que nous allons leur donner toute l’aide possible, en regardant la Croix-Rouge canadienne, les Forces armées canadiennes et les bénévoles spécialisés qui se sont inscrits auprès de Santé Canada”, a déclaré le premier ministre Trudeau à son point de presse, jeudi avant-midi.

“On va être là pour aider, mais ça va prendre des conversations avec Québec pour figurer exactement comment on peut aider pour répondre à cette demande qui n’est pas habituelle”, a-t-il ajouté.

“Nos Forces armées, certainement, ont des médecins mais n’en ont pas tant que ça. (...) Quand vient le temps d’aider avec des inondations, les Forces armées (...) sont formées pour pouvoir aider dans ces situations-là. Ça, c’est une situation nouvelle”, a-t-il fait remarquer.

Tout de même, il comprend l’urgence de la situation dans les CHSLD et promet un plan et une aide concrète “le plus rapidement possible”, en spécifiant que ce serait “dans les heures et les jours à venir”.

Le gouvernement fédéral annonce également qu’il fait des ajustements à son aide aux petites entreprises. Le Compte d’urgence pour les entreprises permet d’obtenir des prêts bancaires garantis de 40 000 $.