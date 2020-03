COVID-19: 10 activités à faire pour bouger en famille

Écoles fermées et isolement social fortement conseillé, ce n’est pas ce qui va nous empêcher de bouger! Voici 10 activités pour se défouler en famille et en riant.

Pelleter le reste de neige devant la maison

Il reste des plaques de neige devant la maison ou sur la terrasse? C’est le moment de gratter et de se débarrasser de ce qui reste de l’hiver. Mais attention à ne pas vous blesser. Voici quelques recommandations ici.

Natalie_ via Getty Images



Une marche dehors



Les psychologues le recommandent fortement, prendre une marche dehors est bon pour le moral et pour le corps! On sort en famille en respectant les mesures préconisées par le gouvernement, un mètre de distance avec les passants.

LENblR via Getty Images



Quelques étirements et mouvements de gainage



Commencer la journée avec quelques exercices est un très bon réflexe pour ne pas dire une très saine habitude de vie. Rien de très poussé, mais quelques minutes suffiront à démarrer du bon pied et stimuler notre cerveau. Pour les bras, voici ce que l’on pourrait faire ici et pour les fessiers, c’est là. On surveille de près nos enfants pour qu’ils ne se blessent pas. Une planche et quelques étirements pourraient suffire pour eux, et des étirements pour finir.

Irina_Timokhina via Getty Images



Deux ou trois postures de yoga

La posture de l’arbre: tenir sur un pied et plier l’autre jambe au niveau du genou, les bras sont levés et les mains jointes au-dessus de votre tête. C’est excellent pour travailler l’équilibre.

La posture du chat: à quatre pattes, on creuse le dos en regardant le plafond, puis dos rond en fixant le sol. Rien de mieux pour relaxer le dos.

La posture de l’escargot: genoux au sol, en boule, la tête posée au sol et les bras le long du corps. C’est la période de relaxation.

Tetra Images via Getty Images



Concours de celui qui tient le plus longtemps en chaise au mur



C’est une posture simple, mais très efficace pour muscler les jambes. Comme si on était assis sur une chaise: debout contre un mur, les bras détendus et les pieds joints, on s’abaisse le long du mur jusqu’à ce que les cuisses soient parallèles au sol, puis on maintient la position. Celui qui tient le plus longtemps a gagné!





Un concours de danse

Rien de mieux que de voir papa bouger sur le dernier Pussycat Dolls (crise de fou rire assuré). On prend stylo et cahier, et on attribue des notes.

vadimguzhva via Getty Images



Le ménage de printemps en musique



Tant qu’à faire, si on se lançait dans le ménage de printemps? Et en musique? Voici une activité qui sera utile pour toute la famille et bénéfique pour le moral.

FamVeld via Getty Images



Si on changeait la disposition des meubles?

Une fois la maison propre, si on réorganisait un peu notre intérieur histoire d’avoir l’impression de vivre un peu ailleurs, mais sans avoir bougé. Pas fou, hein?!

Thomas Barwick via Getty Images



Bataille d’oreillers et de chatouilles

Rien de tel pour se détendre qu’une bonne bataille d’oreillers ou comment travailler nos abdos sans en avoir l’air. Une ou deux petites chatouilles pour parfaire le tout, et la marmaille sera prête à aller prendre un bain pour redescendre de cette pause euphorisante.

Artem Peretiatko via Getty Images



Une course aux trésors



Cela fera marcher le cerveau et les jambes (un peu et c’est toujours mieux que de rester devant un écran des heures durant). On ne court pas, on réfléchit en scrutant tous les recoins de la maison.