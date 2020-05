COVID-19: 408 nouveaux cas au Québec

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes Un employé de Sports Experts désinfecte une surface du magasin de la rue Sainte-Catherine à Montréal, le dimanche 24 mai 2020, alors que la pandémie COVID-19 se poursuit au Canada et dans le monde (photo d'archive)

MONTRÉAL — Le Québec semble se diriger de plus en plus vers une certaine stabilisation.

Le ministère de la Santé a signalé dimanche 408 nouveaux cas de la COVID-19, abaissant le record établi la veille de la plus faible hausse quotidienne depuis le 28 mars.

Les autorités ont enregistré 37 nouveaux décès, mais le bilan s’est également alourdi de 165 morts qui n’auraient pas été comptabilisés en raison d’un problème de transmission de données, principalement dans la région de Montréal.

Cette mise à jour quotidienne porte le nombre total de personnes infectées à 51 059 depuis le début de la pandémie.

Ce chiffre comprend toutefois les 4641 morts et les 16 346 guérisons recensées à ce jour. On dénombrait en fait 30 072 cas encore actifs en date de samedi.

Une personne de plus a été admise à l’hôpital, pour un total de 1198 patients, dont 171 aux soins intensifs, en hausse de quatre.

On ajoutait 210 infections confirmées dans la région de Montréal, pour un total de 25 433. La Ville de Montréal a d’ailleurs renouvelé l’état d’urgence sur le territoire de l’agglomération jusqu’au 4 juin.

Le nombre de cas a aussi légèrement progressé pour s’établir à 5438 dans la région de Laval et à 6889 en Montérégie.

Au Canada

Il y a eu plus de 1,66 million de tests administrés au Canada jusqu’à maintenant, dont quelque 22 360 par jour dans la dernière semaine. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 90 929 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7294 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 51 059 cas au Québec, dont 4641 décès; 27 859 cas en Ontario, dont 2266 décès; 6992 cas en Alberta, dont 143 décès; 2573 cas en Colombie-Britannique, dont 164 décès; 1056 cas en Nouvelle-Écosse, dont 60 décès; 646 cas en Saskatchewan, dont 10 décès; 295 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont 255 guéris et trois décès; 132 cas au

Nouveau-Brunswick, dont 120 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

