COVID-19: 1094 nouveaux cas au Québec

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Mario Beauregard Depuis l’apparition du virus en sol québécois, un total de 93 391 infections ont été enregistrées, dont 6038 se sont avérées mortelles.

MONTRÉAL — Le Québec a signalé dimanche 1094 nouveaux cas de la COVID-19. Le bilan s’est également alourdi de six décès, mais aucun d’entre eux n’est survenu dans les dernières heures.

Les autorités sanitaires font état de trois décès survenus entre le 11 et le 16 octobre, un décès survenu avant cette période et deux autres remontant à une date inconnue.

On dénombre désormais 527 hospitalisations, en hausse de 10 comparativement à la veille. Le nombre de patients se trouvant aux soins intensifs a pour sa part augmenté de trois pour un cumul de 88.

Selon les données dévoilées par le ministère de la Santé, 22 650 prélèvements ont été réalisés vendredi.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a relevé que les hospitalisations continuent d’augmenter «malgré la stabilisation des cas dans les 2 dernières semaines».

«On doit casser la vague pour freiner cette (hausse) et ainsi protéger les personnes plus vulnérables et notre réseau de la santé», a-t-il écrit.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 197 418 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9752 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 93 391 cas au Québec, dont 6038 décès;

– 63 713 cas en Ontario, dont 3041 décès;

– 21 775 cas en Alberta, dont 288 décès;

– 11 189 cas en Colombie-Britannique, dont 251 décès;

– 3258 cas au Manitoba, dont 38 décès;

– 2306 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

– 1095 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 305 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

– 287 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 63 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 15 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

