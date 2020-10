COVID-19: l'INSPQ soutient que les Québécois devront en faire plus

Les Québécois devront consentir un petit effort supplémentaire s’ils veulent se sortir de la deuxième vague de coronavirus, démontrent différents scénarios présentés vendredi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Les mesures annoncées par le gouvernement au début du mois d’octobre pourraient suffire à aplatir la courbe, mais pour la faire fléchir, on devra aussi sabrer encore un peu plus dans nos contacts sociaux, a-t-on prévenu.

Le premier scénario, qui se base sur un respect des plus récentes mesures gouvernementales — comme une restriction des visites à la maison, la fermeture des bars et restaurants, et une réduction des contacts à l’école et dans les loisirs — prévoit ainsi une certaine stabilisation de la courbe au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Mais si on ajoute à ces mesures une amélioration de 25 % de l’adhésion à la distanciation physique, c’est-à-dire une réduction d’un contact sur quatre, on pourrait assister non seulement à une stabilisation de la courbe, mais même à un déclin.

«Si on réduit encore de 25 % les contacts, c’est-à-dire se priver de certains contacts sociaux ou encore, quand on est en contact avec les gens, on respecte le deux mètres (...) ça empêche le virus de se propager, et on a moins d’hospitalisations et de décès», a expliqué la vice-présidente aux Affaires scientifiques de l’INSPQ, la docteure Jocelyne Sauvé.

Différents scénarios

Concrètement, dans la région du Grand Montréal, le premier scénario prévoit un peu plus de dix nouveaux décès par jour en janvier, un bilan qui serait réduit pratiquement de moitié en vertu du deuxième scénario. Il en irait de même du nombre de nouvelles hospitalisations, qui passerait d’une cinquantaine par jour à moins de 25.