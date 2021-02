Couvre-feu: plus de 1000 constats d'infraction remis la semaine dernière

QUÉBEC — Plus de 1000 Québécois ont reçu un constat d’infraction la semaine dernière parce qu’ils n’ont pas respecté le couvre-feu.

C’est ce qu’a rapporté lundi le ministère de la Sécurité publique. Le couvre-feu est toujours en vigueur au Québec de 20 h à 5 h dans les zones rouges, et de 21 h 30 à 5 h dans les zones orange.

Le Québec est la seule province au Canada qui impose un couvre-feu à sa population.

Plus précisément, les corps policiers du Québec ont distribué 1034 constats d’infraction entre les 8 et 14 février, soit un peu plus que la semaine précédente.

En fait, depuis plus d’un mois, le nombre de contraventions se maintient à environ 1000 par semaine.

Durant la deuxième semaine de février, la Sûreté du Québec (SQ) a émis 307 constats d’infraction pour non-respect du couvre-feu, dont 11 sur le réseau autoroutier du Grand Montréal.

De son côté, pour la même période, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir donné 280 constats d’infraction, une augmentation par rapport à la semaine précédente.

Entre les 1er et 7 février, les policiers avaient remis au total 984 contraventions à ceux qui ne respectaient pas le couvre-feu.

À titre comparatif, ils en avaient distribué 1084 entre les 25 et 31 janvier, 1090 entre les 18 et 24 janvier, et 1429 entre les 11 et 17 janvier.

Cela s’ajoute aux 740 constats d’infraction émis les 9 et 10 janvier, lors de l’entrée en vigueur de la mesure sanitaire.

Au total depuis le 9 janvier, ce sont donc 6361 constats d’infraction — assortis d’amendes allant de 1000 $ à 6000 $ — qui ont été remis par les policiers en lien avec le couvre-feu.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 était sous la barre du millier au Québec, lundi, alors que l’on en a signalé 728 et 15 décès. Québec recense 10 229 décès depuis le début de la pandémie.