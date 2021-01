Couvre-feu: plus de 200 constats d'infraction distribués

La Sûreté du Québec a indiqué dimanche qu’elle avait remis plus de 150 constats d’infractions pour non-respect du couvre-feu sur son territoire. Elle dit être intervenue à une vingtaine d’endroits ciblés dans différentes municipalités.

MONTRÉAL — Les corps policiers de partout au Québec ont distribué samedi soir plus de 200 constats d’infraction à des manifestants opposés aux mesures sanitaires qui ont défié le couvre-feu.

À Sherbrooke, une douzaine de personnes qui participaient à une manifestation contre les mesures sanitaires ont reçu des constats d’infraction, a confirmé le service de police.

La direction de la police de Trois-Rivières a indiqué dimanche que 11 constats avaient été remis. Elle a ajouté que les agents s’étaient déplacés avant le début du couvre-feu dans un parc afin de convaincre un groupe de manifestants de rentrer chez eux. Ces personnes ont obéi et aucun constat ne leur a été donné.

À Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, aucun constat n’a été émis bien qu’une manifestation était annoncée sur Facebook et que de nombreuses personnes promettaient d’y être.

«On est arrivé là et il n’y avait personne, a raconté le capitaine Jean-Christophe Fortin du Service de police de l’agglomération de Longueuil. L’effet du constat a dissuadé bien des gens.»

Toujours en Montérégie, plusieurs auto-patrouilles du Service de police de Châteauguay (SPC) circulaient dans les rues pour s’assurer du respect du couvre-feu dans les villes de Châteauguay, Beauharnois, Léry et Saint-Isidore. À minuit, les policiers étaient intervenus auprès de 143 véhicules et de 161 citoyens. Ils ont remis six constats d’infractions.

Malgré un bon volume de circulation de véhicules sur les artères principales de ce territoire de 68 000 habitants, «la plupart des véhicules interceptés et des citoyens interpellés avaient une raison valable qui est présente dans la liste des exceptions», a précisé l’agente Jenny Lavigne, porte-parole du SPC.

De manière générale, les rues étaient calmes partout au Québec. Les images des caméras de Transports Québec montrant des autoroutes quasi désertes par rapport à la normale étaient saisissantes.

Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1000 $ à 6000 $ s’ils ne sont pas en mesure de justifier adéquatement la raison de leur sortie. Les jeunes de 14 ans et plus sont passibles de recevoir une amende de 500 $.

Avec les informations de Michel Saba.

En photos: Entrée en vigueur du couvre-feu au Québec