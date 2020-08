A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) on Jul 31, 2020 at 10:03am PDT

Selon Deadline, l’actrice retrouvera également son ex-mari David Arquette, rencontré sur le tournage du premier film en 1996, dans le rôle de Dewey Riley, adjoint du shérif de Woodsboro, la petite ville où le tueur sévit.

L’actrice principale des films Neve Campbell a indiqué au site Rotten Tomatoes être «en discussion» pour reprendre son rôle de Sidney Prescott. «J’ai été approchée à ce sujet. Le calendrier est un peu compliqué à cause de la COVID-19. Vous savez, nous avons entamé cette discussion il y a seulement un mois et demi peut-être, donc il va falloir du temps pour s’organiser. Nous sommes en négociation, donc on verra», a-t-elle confié.

Toujours d’après le site d’information américain, le cinquième épisode de la saga sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Wedding nightmare, V/H/S) d’après un scénario de James Vanderbilt (The Amazing Spider-Man, Murder Mystery) et Guy Busick (Wedding nightmare, Castle Rock).

«Nous ne pouvons imaginer Scream sans l’iconique Gale Weathers et sommes incroyablement heureux et honorés d’avoir l’opportunité de travailler avec Courteney Cox», ont réagi les réalisateurs auprès de Deadline.

Les quatre premiers Scream avaient été réalisés par Wes Craven, mort en 2015.

