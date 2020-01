Courteney Cox et sa fille font un remake de «The Routine» dans «Friends»

Presley Ann via Getty Images

Presley Ann via Getty Images Courteney Cox

Pour être crédible auprès de ses enfants, rien de tel qu’une vidéo TikTok. Et ça, Courteney Cox l’a compris. L’actrice américaine a publié sur Instagram le 8 janvier une vidéo avec sa fille de 15 ans, Coco Arquette en train de faire une chorégraphie.

A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial) on Jan 7, 2020 at 9:40am PST

View this post on Instagram

La vidéo, qui a déjà atteint les 6 millions de vues, a forcément rappelé à tous les fans de la série Friends , l’épisode dix de la sixième saison “The One With The Routine”, sorti en 1999.

Dans cet épisode, Monica et Ross (David Lawrence Schwimmer) se rendent à la célèbre émission télé “Dick Clark’s New Year’s Eve” avec Joey (Matt LeBlanc) et Janine (Elle Macpherson).

Afin de passer à l’écran et monter sur le podium du plateau télé, les frères et soeurs décident de faire “The Routine”, la chorégraphie qu’ils avaient l’habitude de faire plus jeunes. La chorégraphie de Courteney Cox a rendu nostalgiques les fans de cette série mythique.