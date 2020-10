Course au PQ: l’urgence de choisir Guy Nantel

*Texte collectif

Aujourd’hui nous sommes 76. Soixante-seize jeunes venant de tous les horizons pour donner publiquement notre appui à Guy Nantel dans la course à la chefferie du Parti Québécois. Ne cherchez plus. Le vrai rassemblement des forces souverainistes se trouve juste ici!

Nous sommes profondément indépendantistes. Certaines et certains d’entre nous ont déjà voté ou milité pour le Parti Québécois, d’autres non. Peu importent nos affiliations partisanes, nous nous sentons toutes et tous, en tant qu’indépendantistes convaincus, interpellés par cette course qui bat son plein depuis plusieurs mois déjà. Il s’agit d’une occasion de transporter, au sein du parti, des débats essentiels sur l’état du mouvement indépendantiste; discussions que nous avons fréquemment à l’extérieur du cadre partisan, mais trop peu souvent à l’interne. Nous souhaitons ardemment un pays québécois, mais sommes atterrés devant l’appui actuel au mouvement. «Reprenons le contrôle», voilà le mot d’ordre qui fait peu à peu sa place dans l’imaginaire collectif des jeunes souverainistes.

En obtenant 17,1% des voix, 10 députés et la pire défaite de son histoire, le Parti Québécois s’est égaré, aux dernières élections, dans ses contradictions et son ambiguïté. Depuis plusieurs années, l’indépendance ne trône plus au sommet de ses ambitions. En essayant d’inventer une multitude de stratégies alambiquées pour éviter le sujet, le parti a perdu de sa crédibilité; en repoussant un potentiel référendum à un second mandat, il ne se distinguait plus d’aucune manière des autres partis nationalistes. La grande coalition indépendantiste qu’il incarnait jadis s’est ainsi dispersée: la gauche s’est réfugiée chez Québec Solidaire et la droite, à la CAQ. En 2020, nous pouvons raisonnablement dire que cette course constitue peut-être la dernière chance du Parti Québécois, si l’on considère, depuis 1995, sa tendance au déclin. Le temps presse, Québécois! Il est impératif et crucial de faire le bon choix; ça passe ou ça casse.

Pour nous, le choix est simple: c’est en optant pour Guy Nantel qu’il y a de l’espoir. Nous croyons fermement qu’il est le candidat le mieux outillé pour promouvoir la souveraineté et rallier une majorité de Québécois au camp du Oui.

Ce qu’il nous faut, c’est un excellent communicateur, un vulgarisateur aguerri et un leader charismatique inspirant. Guy Nantel est déjà cette personne depuis 30 ans. Plusieurs voient son métier d’humoriste comme étant un obstacle, mais nous sommes d’avis qu’il est temps de changer la façon de faire la politique au Québec. Notre candidat est articulé, allumé et il connaît ses dossiers, même sans cravate! Il n’est ni avocat, ni politicien, ni professeur et encore moins humoriste lorsqu’il se présente en politique: c’est un citoyen comme un autre. Et bien que des gens lui reprochent d’être arrogant et prétentieux, il fait preuve, en réalité, d’une humilité importante.