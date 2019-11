Course au PLQ: le «cafouillage» en immigration a motivé Cusson

«Moi, clairement, les événements, je vous dirais le cafouillage de la semaine dernière au niveau de l’immigration, quand on parle de pénurie de main-d’oeuvre et tout ça, ça a eu un effet accélérateur dans ma réflexion», a-t-il déclaré.

Invité à élaborer sur ce thème, il a dit préférer y revenir «un peu plus tard, au moment d’annoncer une décision».

Chose certaine, Alexandre Cusson participera au conseil général du PLQ, qui se tiendra les 23 et 24 novembre à Sherbrooke. Il veut échanger avec les militants, notamment sur la nécessité de «reconnecter avec les régions».

Il souhaite en outre s’imprégner de «l’ambiance» du conseil général et sonder ses appuis, avant de prendre une décision finale d’ici la fin de l’année.

«Les gens qui me connaissent savent que je suis un gagnant, et que si (...) ultimement je prends la décision de me lancer, c’est que je serai convaincu que la victoire est possible», a affirmé M. Cusson, qui reconnaît avoir été «beaucoup» sollicité.