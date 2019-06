Les Canadiennes dans le top 3 des plus grandes coureuses au monde

La course a la cote, mais auriez-vous pu imaginer que les Canadiennes sont parmi les plus ferventes adeptes de cette discipline sportive?

En voici la preuve en chiffres tirée de cette étude basée sur 107,9 millions de résultats de course extraits de 70 000 courses qui se sont déroulées entre 1986 et 2019. Il a fallu plus de 8 mois pour réaliser cette étude qui prend en compte les 193 pays membres de l’ONU.

En chiffres

Le Canada a la troisième plus forte proportion de coureuses au monde (57%). Et pour la première fois dans l’histoire de la course à pied, il y a plus de coureuses que de coureuses dans le monde. En 2018, dans le monde, 50,24% des coureurs étaient des femmes.

Le Canada a connu une croissance de 29% au cours des 10 dernières années, mais également un déclin ces dernières années. Au Canada, le marathon n’a augmenté que de 9% au cours des 10 dernières années, tandis que celui du 5 km a augmenté de 148%.

Mais qui court le plus vite?

L’Espagne a les coureurs les plus rapides au monde en marathon, la Russie gagne le semi-marathon, la Suisse gagne le 10 km et l’Ukraine gagne le 5 km.

Mais cependant, en moyenne, les coureurs n’ont jamais été aussi lents - les coureurs masculins en particulier. En 1986, le temps moyen d’arrivée pour un marathon était de 3:52:35, alors qu’aujourd’hui il est 4h32:49; autrement dit un ralentissement de 40 minutes et 14 secondes. Les Canadiens sont également devenus plus lents sur toutes les distances.

Rapport de cause à effet, les coureurs n’ont jamais été aussi âgés. L’âge moyen était de 35,2 ans en 1986, il est passé à à 39,3 ans en 2018.