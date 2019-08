Depuis son lancement, l’initiative a séduit des coureurs soucieux à la fois de leur santé et de l’environnement dans plus de 105 pays - et a même conquis le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, qui l’a élue comme la «meilleure histoire», ou autrement dit la meilleure initiative sociale, de l’année 2016 sur le réseau. En trois ans, plus de 300 000 kilogrammes de détritus ont été ramassés.

Lancées sur Facebook en France par Nicolas Lemonnier en 2016, les courses gratuites visent à sensibiliser les gens aux déchets et à les engager à respecter les espaces verts qui les entourent. Après chaque sortie, les organisateurs bénévoles pèsent les détritus et font un tri pour en recycler un maximum.

Et si vous vous apprêtiez à sauver le monde la prochaine fois que vous enfilez vos chaussures de course? C’est ce que propose le mouvement mondial Run Eco Team qui vient d’arriver à Montréal. Le principe : courir en groupe tout en ramassant tous les déchets qui traînent sur votre passage.

A post shared by Run Eco Team Montréal (@runecoteammontreal) on Apr 30, 2019 at 2:16pm PDT

À Montréal, c’est le Français James Guilbaud qui pilote les courses écolos et ils invitent tous les types de coureurs, du débutant au plus athlétique, à se joindre au peloton. «On ne va pas vite. On va à 9 ou 10 kilomètres à l’heure. Et on a de tout dans notre groupe, autant la mère de famille avec ses enfants que le jeune professionnel», témoigne-t-il.

Arrivé au Québec en octobre dernier, il dit avoir attendu la fonte des neiges pour lancer officiellement le Run Eco Team Montréal. Depuis mars, 151,3 kilogrammes de déchets ont été retirés des espaces publics de la métropole.