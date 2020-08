Le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue.

Dans le cadre de l’accord, les coûts administratifs ont grimpé à plus de 10 millions $, comparativement à environ 7 millions $ l’an dernier. Cela signifie que près d’un quart du budget de suivi sera dépensé avant qu’un seul point de données ne soit collecté.

Aucune étude n’est prévue dans les environs du principal affluent de la rivière Athabasca, dans les zones humides ou parmi les populations de poissons et d’insectes.

Les gouvernements du Canada et de l’Alberta ont signé un accord qui prévoit d’importantes réductions dans la surveillance environnementale des sites de sables bitumineux.

Bill Donahue, ancien haut fonctionnaire des programmes de science et de surveillance de l’Alberta

Jim Herbers, de l’organisme privé Alberta Biodiversity Monitoring Institute, raconte s’être fait dire que les compressions dans le programme de surveillance visaient à protéger les travailleurs de la COVID-19.

M. Herbers affirme que son financement a été réduit à 1,4 million $, comparativement à des sommes généralement autour de 4 millions $ à 5 millions $.

“La surveillance sur le terrain est la plus grande composante de ce que nous n’allons pas faire cette année”, a-t-il déclaré.

“Le travail autour de la surveillance des amphibiens, des oiseaux et des mammifères ne sera pas entrepris. Pas plus que celui sur le suivi des indicateurs liés aux plantes ou aux changements dans l’habitat.”

Bill Donahue, ancien haut fonctionnaire des programmes de science et de surveillance de l’Alberta, a dit croire “insensé” de laisser la rivière Athabasca sans surveillance.

“Nous avons l’un des plus grands développements industriels —dont les principaux problèmes sont la contamination de l’environnement et la consommation d’eau— et il n’y a pas de surveillance en aval”, a-t-il souligné.