La semaine des coups montés en direct

La sphère télévisuelle québécoise a été marquée par deux coups montés en début de semaine.

Le but d’une telle machination est évidemment de créer l’événement, de sortir une émission et ses artisans de leur zone de confort pour, paradoxalement, en tirer un bon coup de pub et ainsi espérer faire grimper les cotes d’écoute.

Du côté de La semaine des 4 Julie, le tout a été particulièrement bien exécuté par un Julien Lacroix au sommet de son art, qui a pris un malin plaisir à jouer l’invité ivre et désagréable au possible afin de tester les capacités de Julie Snyder à faire face aux imprévus et à garder le contrôle de son plateau.

Comme elle l’a indiqué à Hugo Dumas dans les pages de La Presse+, ce mercredi 22 janvier, l’animatrice savait que Lacroix comptait faire un coup d’éclat après avoir reçu sa plaque soulignant les 100 000 billets vendus de son premier one-man-show.

Le producteur Stéphane Laporte a confié pour sa part qu’il pensait à un tel coup depuis le 21 juillet dernier, soit deux mois jour pour jour après l’annonce du retour à l’animation de Julie Snyder. Durant ce superbe moment de malaise télévisuel, Laporte soufflait d’ailleurs dans l’oreillette de Snyder de poursuivre l’entrevue et de ne pas aller à la pause.