gud_zyk via Getty Images

Tout semble trop beau entre vous et votre nouvelle flamme. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Pas si vite avant de vous engager totalement. Voici quelques signes qui montrent que vous vous dirigez vers une relation toxique. 1. Il ou elle en fait beaucoup trop. Votre partenaire vous fait le petit-déjeuner au lit, vous propose sans cesse des massages des pieds, multiplie les cadeaux de malade, les envois de fleurs au bureau, prépare des bains couverts de pétales de roses, écrit des poèmes, et affirme que vous êtes son âme soeur, que tout est différent avec vous. Il faut s’en méfier, selon Danielle Désormeaux, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale et autrice du nouveau livre Pour en finir avec la violence amoureuse, qui montre comment guérir progressivement d’une relation toxique et ne pas les répéter. «Il capte en maître les rêves et les aspirations de sa proie et les lui fait miroiter en lui disant ce qu’elle veut entendre. Par exemple, une promesse de famille, de voyages, et cetera. Bref, il met de la poudre aux yeux en en faisant un peu beaucoup trop», affirme-t-elle.

Québec Amérique Pour en finir avec la violence amoureuse, Québec Amérique, 280 pages, 19,95$

Il n’y a rien de mal à poser des gestes doux envers l’être aimé, au contraire. Toutefois, lorsque vous sentez - vous-mêmes et non vos amis - que ça devient excessif, il faut se méfier. Tente-t-il d’avoir quelque chose en échange? A-t-il un tempérament excessif? 2. Votre relation évolue vraiment rapidement. Vous avez eu à peine quelques rencontres et votre nouveau chéri parle déjà de cohabitation, de fiançailles et de grossesse. Ding, ding, ding! Alerte rouge! C’est un signe de difficultés à venir, selon Danielle Désormeaux. Pourquoi? Parce que ça «s’organise avant que les deux partenaires se connaissent vraiment», dit-elle. Le coup de foudre, la passion amoureuse et la fusion sexuelle intense ne sont pas gages du succès amoureux. Les partenaires devraient prendre le temps de s’apprivoiser avant de faire des projets de vie communs aussi significatifs. Sinon, l’un des deux pourrait bien faire des découvertes malencontreuses sur l’autre juste un peu trop tard. 3. Il ou elle se plaint de se son ex et se présente en victime. Lorsque vous lui avez demandé pourquoi ses relations précédentes n’avaient pas fonctionné, votre partenaire a jeté le blâme sur son ex, l’a dénigré(e) puis s’est dépeint comme le héros de l’histoire. Mauvais signe! Chaque partenaire a souvent ses torts dans une relation et quelqu’un qui se présente en seule victime innocente, ou se montre particulièrement hostile envers son ex, n’est pas de bon augure pour vous et votre relation future.

fizkes via Getty Images

4. Il ou elle veut souvent, sinon toujours savoir où vous êtes et avec qui. Votre partenaire vous envoie plusieurs textos par jour pour savoir où vous êtes et ce que vous faites, avec qui… Ça peut sembler mignon. Vous vous dites : «wow, il se soucie vraiment de moi», mais ça peut être aussi un indice de comportement harcelant. «Vouloir un compte rendu des allées et venues d’une autre personne, en plus de limiter où elle va ou avec qui elle passe du temps sont des exemples puissants d’abus émotionnels», pointe Lisa Ferentz, autrice de Treating Self-Destructive Behaviors in Trauma Survivors: A Clinician’s Guide (Traiter les comportements autodestructeurs chez les survivants d’un traumatisme: Guide du clinicien, en français) 5. Il ou elle fait des commentaires blessants déguisés en blagues. « La violence amoureuse se définit comme étant l’utilisation abusive, par une personne, de liens d’intimité, de confiance et de dépendance qui s’installent naturellement dans un couple pour placer l’autre personne dans un état d’infériorité, d’impuissance et d’insécurité dans le but de la contrôler ou de l’obliger à se conformer à ses désirs», explique Danielle Désormeaux. Le partenaire peut raffermir son emprise sur vous de différentes manières, que ce soit par les critiques directes ou même des blagues à double sens. Si vous sentez du dénigrement derrière des propos dits «humoristiques», que ce soit sur votre façon de vous comporter en public, sur vos aptitudes au lit, voire sur vos fréquentations, tenez-vous loin. Non, ce n’est pas parce que vous êtes «susceptible», «trop sensible» ou «n’avez pas d’humour». Votre partenaire ne devrait jamais vous dénigrer. Pour repérer se genre de comportements abusifs, Mme. Désormeaux suggère de toujours vous fier à vos intuitions.

La violence amoureuse ou relation toxique est basée sur la mise en place d’un lien d’attachement, puis d’un rapport de pouvoir, qui lui, ouvre la porte à la destruction. Danielle Désormeaux

6. Il ou elle est soit super affectueux(se), puis super distant(e). Une minute, vous êtes son âme soeur et il voudrait passer sa vie avec vous, la suivante, il vous fait sentir comme si vous étiez au bas de sa liste de priorités et n’a pas de disponibilités pour vous voir avant plusieurs jours, voire semaines? Pas super sain. «Même si vous essayez fort de comprendre pourquoi, vous ne réussirez pas. Il nie être renfermé et vous commencez à paniquer, en faisant tout en votre pouvoir pour revenir dans ses bonnes grâces, témoigne Peg Streep, autrice de Daughter Detox: Recovering from An Unloving Mother and Reclaiming Your Life (en français : Désintoxication pour fille: se remettre d’une mère non aimante et récupérer votre vie). Dépourvu d’explication sur son désintéressement soudain, vous commencez à vous blâmer. Et ce qui arrive souvent, c’est que ça peut transformer quelqu’un de relativement indépendant en une personne anxieuse - ce que votre partenaire (malsain) veut.»

Oksana Latysheva via Getty Images