Couple: êtes-vous victime de chantage émotif?

Disons que vous êtes en couple. Vous avez partagé un chien pendant cinq ans avec votre partenaire, mais techniquement l’animal a été adopté six mois avant que vous officialisiez la relation. Vous aimez le pitou, et pendant une engueulade explosive, il vous jette à la figure : «si tu me quittes, tu ne reverras plus jamais le chien».