Cette coupe de cheveux est la star du moment

Il est rare qu’une coupe de cheveux fasse ainsi l’unanimité. Les stars et mannequins en première ligne l’adoptent, il faut dire qu’elle est à la fois simple, efficace, féminine, glamour et convient à tous les visages. Tout cela à la fois, c’est bien sûr la: classique coupe au carré courte (sans dégradés) raie au milieu, qui dessine une jolie mâchoire, dégage le cou et les épaules et assure un port de tête de déesse. Un mot nous vient en tête: fraîcheur.

On l’a aperçue partout à Paris pendant cette semaine de la mode qui est un laboratoire de tendances, que l’on retrouvera plus tard dans la rue.

Chez nous, c’est Maripier Morin, la première qui a succombé à cette nouvelle tendance - et c’est une transformation qui à la fois dynamise son visage et apporte un vrai changement, pile dans le mille.