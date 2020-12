Pas une, mais deux couleurs Pantone pour 2021!

Site Pantone

Après une année sans précédent (sous le signe du bleu classique), Pantone nous prédit une année 2021 toute en contrastes. Les deux couleurs de cette année prochaine sont: un gris neutre (17-5104 Ultimate Grey) et un jaune éclatant (13-0647 Illuminating).

Tout semble même opposer ces deux nuances, une éteinte et une ultra lumineuse. Contrastée 2021? On pourrait bien d’ores et déjà l’imaginer!

Voici les deux nuances en question que la célèbre compagnie a partagées:

Depuis plus de deux décennies, Pantone nous propose la nuance de l’année que l’on devrait voir partout dans les mois qui suivent, de nos vêtements à nos objets de déco, sans oublier bien sûr les murs de notre salle à manger.

Les deux couleurs Pantone 2021: un gris neutre (17-5104 Ultimate Grey) et un jaune éclatant (13-0647 Illuminating).

Sur le site de la compagnie, on peut lire que ce gris et ce jaune sont deux couleurs indépendantes qui mettent en évidence la façon dont différents éléments se combinent pour se soutenir mutuellement.

«Pratique et solide comme un roc, mais en même temps réchauffante et optimiste, l’union de PANTONE 17-5104 Ultimate Grey + PANTONE 13-0647 Illuminating en est une de force et de positivité. C’est une histoire de couleurs qui résume des sentiments plus profonds de réflexion avec la promesse de quelque chose de ensoleillé et d’amical.»

Il est également ajouté:

« Alors que les gens cherchent des moyens de se fortifier avec énergie, clarté et espoir pour surmonter l’incertitude permanente, des nuances fougueuses et encourageantes satisfont notre quête de vitalité. Illuminating est un jaune lumineux et gai, plein de vivacité, une nuance jaune chaleureuse imprégnée d’énergie solaire ».