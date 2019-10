La couleur de l'année 2020 sera le rose tendre

En 2020, on devrait voir la vie en rose tendre si l’on en croit Benjamin Moore, le fabricant de peintures, de couleurs et de revêtements. Une palette intitulée «Première Lueur 2102-70» qui ouvrira cette nouvelle décennie tout en douceur.

Au programme, on nous parle d’optimisme et de sobriété pour la décoration intérieure, mais c’est aussi une palette qui pourrait se décliner de votre garde-robe à votre maquillage.

« Elle représente une nouvelle ère d’idéalisme dans le design et la vie, commente Sophie Bergeron, directrice de la couleur et du design chez Benjamin Moore. Cette couleur illustre la nouvelle définition de la notion de la maison familiale. Nous constatons une nouvelle mentalité qui au lieu de mettre l’accent sur le confort matériel mise sur les besoins fondamentaux de la vie : l’esprit de communauté, le confort, la sécurité, l’expression de soi, l’authenticité et, en définitive, l’optimisme. »