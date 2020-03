Le quartier Côte-des-Neiges au coeur de la contagion à Montréal

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Un travailleur de la santé dépiste des personnes dans leur véhicule dans une clinique de test COVID-19 sans rendez-vous, à Montréal (photo d'archives)

#COVID19 | Pour connaître le nombre de cas à #Montréal par arrondissement, ville liée et territoire de CIUSSS : https://t.co/vfsgQ8CDAw #SantéPubliqueMTL @MTL_Ville

Les données en date de dimanche soir à 18h30 font état de 1612 cas confirmés sur l’île de Montréal. Il s’agit d’un bond de 251 cas par rapport aux dernières données.

Deux zones sont particulièrement affectées par le coronavirus, soit l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce avec 161 personnes infectées et la municipalité de Côte-Saint-Luc avec 107 cas.

Six autres endroits ont dépassé la barre des 50 cas confirmés: Rosemont—La Petite Patrie (80), Plateau-Mont-Royal (67), Ville-Marie (67), LaSalle (66), Outremont (56) et Ahuntsic–Cartierville (54).

Suivent ensuite six autres secteurs comptant plus d’une trentaine de cas: Sud-Ouest (46), Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (41), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (41), Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (40), Saint-Laurent (40) et Verdun (36).

Neuf secteurs de l’île comptent de dix à trente résidants contaminés: Montréal-Nord (26), Pierrefonds–Roxboro (26), Westmount (25), Lachine (19), Hampstead (18), Mont-Royal (18), Dollard-des-Ormeaux (17), Saint-Léonard (17) et Pointe-Claire (11).