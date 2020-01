Coronavirus: la ville de Wuhan suspend les vols et les trains

Les médias d’État chinois affirment que la ville de Wuhan suspend les vols et les trains en partance de la municipalité tandis que le pays lutte contre la propagation d’un nouveau virus qui a rendu malade des centaines de personnes et fait 17 morts.

L’agence de presse Chine nouvelle a déclaré, jeudi en Chine, que la ville avait également demandé aux gens de ne pas quitter Wuhan sans raison particulière.

Le «Quotidien du peuple» a déclaré sur Twitter que personne ne serait autorisé à quitter la ville à partir de 10 h et que les gares et l’aéroport cesseraient leurs activités. Il a indiqué que les autobus, métros, traversiers et navettes longue distance seraient également temporairement suspendus, citant les autorités de Wuhan.

L’OMS reste calme

À Genève, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi qu’elle avait reporté sa décision de déterminer si l’éclosion doit être considérée comme une «urgence de santé publique de portée internationale», car le coronavirus est apparu dans d’autres pays. L’OMS a demandé à son comité d’experts sur la question de poursuivre sa réunion pour une deuxième journée jeudi.

L’organisation définit une urgence mondiale comme un «événement extraordinaire» qui constitue un risque pour d’autres pays et nécessite une réponse internationale coordonnée. De telles urgences mondiales avaient été déclarées par le passé pour le virus de l’Ebola en Afrique et le virus Zika dans les Amériques.