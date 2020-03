Coronavirus: voici comment désinfecter vos aliments et votre cuisine

Bigmouse108 via Getty Images

Les repas en famille sont connus pour accroître les sentiments de proximité et de bien-être, des choses plus importantes que jamais pendant la pandémie de coronavirus. Mais il est essentiel de préparer ces repas dans une cuisine propre et exempte de coronavirus.

Comme l’épidémiologiste de l’Université du Michigan, Aubree Gordon, l’a déclaré à HuffPost, «c’est une période vraiment stressante pour tout le monde. À moins que quelqu’un à la maison ne soit malade, je suggérerais que les gens prennent les repas en famille ensemble.»

Cela signifie faire à manger et nettoyer davantage. Même lorsque vous n’êtes pas réunis autour de la table, il est probable que tout le monde entrera et sortira de la cuisine toute la journée pour grignoter ou se prendre quelque chose à boire.

Voici quelques conseils d’experts pour garder votre cuisine propre et sécuritaire pendant cette période. Veuillez noter que ces conseils sont uniquement destinés aux ménages dans lesquels tout le monde est actuellement en bonne santé et exempt de COVID-19, la maladie causée par le virus.

Nettoyez la cuisine plus d’une fois par jour

«Avec tout le monde qui travaille et étudie à la maison en ce moment, vous devrez nettoyer la cuisine deux ou trois fois par jour. La bonne nouvelle, c’est qu’une hygiène intelligente et ciblée fonctionne», a déclaré Brian Sansoni, directeur adjoint des communications à l’American Cleaning Institute.

Il a été prouvé dans le cadre d’expériences simulées - comme celle publiée par le New England Journal of Medicine - que le coronavirus peut rester viable pendant des heures ou des jours sur des surfaces, et il est possible que quelqu’un l’ait introduit dans la maison à son insu.

Le virus, officiellement baptisé SARS-CoV-2, serait plus stable sur le plastique et l’acier inoxydable que sur le cuivre et le carton. Il pourrait survivre sur du plastique et de l’acier inoxydable jusqu’à 72 heures.

La règle la plus importante: nettoyez d’abord. Selon le chimiste William F. Carroll Jr. de l’Université de l’Indiana, «le fait de nettoyer élimine la saleté et les organismes qui s’accrochent à la saleté.» Nettoyez toutes les surfaces couramment utilisées: votre comptoir de cuisine, une table si vous avez un coin repas, les poignées de porte du réfrigérateur, les planches à découper, les boutons de la cuisinière et les portes d’armoires. Faites une liste de contrôle des endroits à nettoyer et gardez-la à portée de main - sur une porte de réfrigérateur avec un aimant, par exemple. Du savon et de l’eau suffiront. Pour nettoyer votre éponge en fin de journée, Carroll dit de simplement la mettre au lave-vaisselle avec votre vaisselle.

L’étape suivante consiste à désinfecter. Carroll est un «grand fan d’eau de Javel, sur les surfaces qui peuvent la tolérer. Assurez-vous simplement que la pièce dispose d’une ventilation adéquate.» Tout d’abord, n’oubliez pas que l’eau de Javel expire, alors vérifiez la date d’expiration sur votre bouteille pour vous assurer qu’elle n’est pas expirée. En ce qui concerne les meilleures surfaces pour l’eau de Javel, les comptoirs en quartz peuvent tolérer les solutions de blanchiment diluées, mais le stratifié, le Formica et les comptoirs plus anciens avec un scellant qui s’est dégradé peuvent être endommagés. La plupart des blocs de boucher n’ont pas de scellant et il est donc sécuritaire d’utiliser de l’eau de Javel diluée pour les désinfecter.

Selon les «Centers for Disease Control and Prevention», l’eau de Javel diluée, le peroxyde d’hydrogène ou l’alcool isopropylique à 70% tuent efficacement le coronavirus. Vous pouvez créer votre propre solution et utiliser des essuie-tout, ou si vous n’aimez pas vaporiser le produit, vous pouvez acheter des lingettes ou des désinfectants commerciaux. Le CDC suggère de mélanger quatre cuillères à thé d’eau de Javel par litre d’eau. Laissez le mélange reposer pendant une minute sur la surface avant de l’assécher.

La bonne nouvelle? Le coronavirus est vulnérable aux désinfectants et au savon. Le virus est entouré d’une membrane externe lipidique (grasse) qui est facilement perturbée par le savon et l’eau, et par de nombreux désinfectants. Il semble survivre pendant des jours sur une surface, au plus, pas pendant des semaines comme le norovirus, le virus responsable de certaines gastros.

Le vinaigre est excellent, mais ce n’est pas un désinfectant comme tel. Vous pouvez l’utiliser pour nettoyer, mais pas pour désinfecter. Le vinaigre est inefficace contre la plupart des bactéries et des virus, y compris le coronavirus. La vodka, qui ne contient que 40% d’alcool, ne fonctionnera pas non plus.

Les lingettes sont toutes aussi efficaces que les solutions que vous vaporisez sur une surface, a déclaré Carroll. Cependant, puisque beaucoup de gens se ruent dans les magasins pour se procurer des produits comme les lingettes, c’est une bonne idée de stocker des solutions prêtes à utiliser sous l’évier.

Soyez conscient de combien de temps un désinfectant doit rester sur une surface pendant qu’il sèche à l’air. Sansoni note que vous devez «lire les étiquettes sur tous les désinfectants et lingettes, car elles offrent des instructions à propos du fait de laisser la surface humide ou sécher à l’air pendant un certain temps, qui varie selon le produit.»

Certains produits peuvent nécessiter 30 secondes pour sécher, d’autres peuvent nécessiter jusqu’à quelques minutes. Vous pouvez trouver des directives sur les produits ici, ainsi qu’un lien vers des produits de désinfection approuvés par l’Environmental Protection Agency pour les coronavirus.

Les gants jetables sont très bien. Si vous avez des gants et que vous voulez les porter, ça va, a déclaré Carroll. Si vous ne portez pas de gants, lavez-vous soigneusement les mains une fois terminé (voir ci-dessous).

Envisagez de désinfecter les contenants non poreux. Il est toujours possible qu’un contenant non poreux (verre et métal) ait pu être manipulé par une personne infectée par le virus - y compris un emballeur au magasin. Vous pouvez utiliser les mêmes lingettes ou solutions désinfectantes pour nettoyer les canettes, les bouteilles et les pots.

Transférez certains aliments dans des récipients propres. Pour ce qui est des aliments comme les grains entiers, les haricots et pois secs, les pâtes, les céréales et autres articles similaires, vous pouvez les transférer dans des contenants propres. De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier de la faible probabilité qu’un virus se cache sur le récipient dans lequel les aliments sont entrés chez vous.

Utilisez la fonction «désinfectant» de votre lave-vaisselle si vous l’avez. Les machines avec cette option atteignent une température interne de 155 degrés Fahrenheit (environ 68 degrés Celsius), à laquelle un virus peut difficilement survivre.

Vous pouvez simplement laisser les contenants et les emballages dans un coin désigné de la cuisine ou à l’intérieur d’une armoire pendant trois jours si vous n’avez pas le temps de les désinfecter, a déclaré Gordon. Le carton n’est pas un bon hôte pour le virus: «Nous savons que la concentration de virus vivants diminue relativement rapidement sur le carton.»

Pour ce qui est des produits frais, rincez-les comme d’habitude. «Vous n’avez pas besoin de tremper vos produits dans une solution désinfectante», a déclaré Gordon. Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il n’y a aucun cas connu de produits ou d’aliments transférant eux-mêmes le virus. Les virus respiratoires n’ont pas tendance à se reproduire par le biais du tube digestif, selon cette étude.

Lavez-vous soigneusement les mains. Une fois le nettoyage terminé, lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes, en suivant ces recommandations du CDC.

Séchez vos mains propres sur une serviette propre. «N’oubliez pas de ne pas essuyer des mains sales sur une serviette propre», nous rappelle Carroll, «et assurez-vous que tous les autres membres de la famille font de même.» Si vous avez des enfants ou un conjoint qui oublie cette règle, gardez votre propre pile de serviettes propres de côté, à utiliser après le nettoyage de la cuisine.