Le coronavirus vu par les «street artists» du monde entier

GABRIEL BOUYS via Getty Images (Madrid, Espagne)

Au-delà du personnel médical mobilisé dans la lutte contre le coronavirus, les artistes de rue du monde entier réagissent aussi. Au cours de ces dernières semaines, ces derniers rappellent aux gens avec originalité de rester chez eux, tout se moquant de la pénurie de papier toilette.

Londres, Los Angeles, ou Rio, les murs du monde entier se transforment en œuvres artistiques engagées. On y retrouve notamment des peintures critiquant ouvertement certains dirigeants comme Donald Trump ou bien le président brésilien Jair Bolsonaro dans leur gestion de la crise de santé publique.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des pièces les plus remarquables et poignantes recensées par nos confrères du HuffPost US:

Welin (Copenhague, Danemark)