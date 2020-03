fizkes via Getty Images

fizkes via Getty Images

Mais en vertu du caractère inédit de la crise mondiale du coronavirus, tous les Canadiens qui choisissent de respecter la demande du gouvernement fédéral d’éviter les voyages non essentiels pourraient avoir droit à un remboursement complet et sans condition.

Dr Gábor Lukács, fondateur du groupe Droits des voyageurs, estime que tous les passagers qui annulent leur voyage à l’étranger en raison du coronavirus ont droit à un remboursement en vertu de la loi, sans égard aux politiques spécifiques des compagnies aériennes. Et il insiste: «un remboursement dans leur forme de paiement original, pas seulement un crédit pour un prochain voyage».

L’expert, qui a eu gains de cause dans plus d’une douzaine de plaintes contre des compagnies aériennes auprès de l’Office des transports du Canada (OTC), croit que les politiques de flexibilité mises en place par les compagnies aériennes depuis le début de la pandémie visent à «décourager les gens d’exercer leurs droits».

D’abord, si un vol ou une partie d’un vol est annulé, la jurisprudence est assez claire sur le fait que les passagers ont droit à un remboursement complet, peu importe la cause de l’annulation.

Premièrement, si un client est incapable de rejoindre sa compagnie aérienne ou son agence de voyage pour modifier ou annuler sa réservation, «cela pourrait constituer un bris de contrat, ce qui vous permet de résilier le contrat et d’obtenir un remboursement complet sur cette base», note l’expert sur le site de Droits des voyageurs .

Une autre avenue plus méconnue pourrait également permettre à plusieurs de revoir la couleur de leur argent: la doctrine juridique de l’impossibilité d’exécution.

«Au Canada, l’impossibilité d’exécution survient lorsqu’un événement nouveau se produit sans qu’il y ait eu faute de la part de l’une ou l’autre des parties, du fait d’une situation que les parties n’ont pas prévue au contrat et qui fait en sorte que l’exécution du contrat devient radicalement différente des engagements contractuels pris à l’origine», peut-on lire dans le Bulletin litiges et résolution de conflit du 12 mars publié par Fasken, l’un des plus importants cabinets d’avocats en droit des affaires au pays.